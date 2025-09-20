AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA

BTM 1.Lig'e son başvuru 10 Ekim 2025
Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: 5 – 4

Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi: 2 – 1

BUGÜN (SAAT 16.30)

Karşıyaka SK – Esentepe KKSK( Evren Karademir)

Mormenekşe GBSK – Mağusa Türk Gücü (Osman Özpaşa)

China Bazaar Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı (Ali Özer)

21 EYLÜL PAZAR (SAAT 16.30)

Cihangir GSK – Alsancak Yeşilova SK(Tufan Çerçioğlu)

Lefke TSK – Mesarya SK(Utku Hamamcıoğlu)

22 EYLÜL PAZARTESİ (SAAT 19.00)

Yenicami AK – Gönyeli SK (Turgay Misk)

AKSA 1. LİG 1. HAFTA

BUGÜN (SAAT 16.30)

Binatlı YSK – Aslanköy GSD (Hakan Ünal)

Kaplıca Karadeniz 61 – M. Hacıali Yılmazköy (İsmail Ercan)

Atoll Kozanköy KSK – Serveroğlu Geçitkale (Şakir Azizoğlu)

Türk Ocağı Limasol – Hamitköy ŞHSK (Hüseyin Eyyüpler)

21 EYLÜL PAZAR (SAAT 16.30)

Göçmenköy İYSK – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Öztuğay)

Düzkaya KOSK – Değirmenlik SK (Burak Mandıralı)

L. Gençler Birliği SK – Lapta TBSK (Zekai Töre)

Maraş GSK – Yalova SK (Abdullah Genç)