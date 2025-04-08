Meteoroloji Dairesi, karada yarın saat 11.00’den Perşembe saat 19.00’a kadar fırtınamsı rüzgâr beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede güney ve batı yönlerinden esen rüzgârın zamanla etkisini artırarak fırtınamsı rüzgâr (50-61 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, bölge denizlerinde de yarın saat 11.00'den Perşembe saat 19.00'a kadar 7 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge denizlerinden Taurus'ta güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgârın zamanla şiddetini arttırarak, "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde esmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.