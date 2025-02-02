Yer: Kaplıca Emre Genç Stadı
Hakemler: Mustafa Torun, Ahmet Yenilmez, Şehmus Yıldız
Kaplıca Karadeniz 61: Murat Karip, Soner Güneş, Caner İyici, Eray Genç (Dk 83 Yusuf Demircioğlu), Ümit Genç (Dk 62 Ekrem Çakıral), Tolga Kara, Dursun Ali Karakaş (Dk 69 Ayhan Karakuyu), Rifat Salih Dursun (Dk 83 Omaykan Çekiç), Semih Ekmen, Onur Gündoğan, Aziz Aktepe.
Bay Therma Güvercinlik: Onurhan Yalçın, Mert Özcömert, Doğuş Morkaya, Mustafa Zorba, Gökdeniz Kara (Dk 46 Arif Sağaltıcı), Hüseyin Keleş, Berk Yücetürk (Dk 61 Ahmet Toprak) (Dk 83 Koray Yaşar), Ali Hopurcuoğlu (Dk 46 Gökhan Altun), Tolga Yusuf, Onur Çelen (Dk 58 Barış Dolu), Mustafa Ali Arslan.
Goller: Dk 22,60 Tolga Kara, Dk 70,80 Semih Ekmen (Kaplıca Karadeniz 61). Dk 67 pen Hüseyin Keleş (Bay Therma Güvercinlik).
Konuk ettiği Bay Therma Güvercinlik’i 4-1 mağlup eden Kaplıca Karadeniz 61 haftayı 3 puanla kapattı.
Alınan bu galibiyetin ardından Kaplıca Karadeniz 61 puanını 22 yaparken, Bay Therma Güvercinlik 16 puanda kaldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Tolga Kara (2) ve Semih Ekmen (2) kaydederken, konuk takımın tek golünü penaltıdan Hüseyin Keleş kaydetti.