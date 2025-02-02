Stat: Geçitkale Günay Stadı

Hakemler: Mustafa Öztuğay, Mehmet Volkan Çelik, Yalçın Kabacıklı

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Burçin, Baran Bilgi, Yarkın, Andreas, Ahmet Avcı, Emre (Hüseyin), Cenkay(Eğit), Rifat(Batu), Baran Türkan(Turgut), İrfan.

Northernland Dipkarpaz: İbrahim, Erencan(Abdullah), Berkan, Baran Şahinsoy(Erdem), Metehan, Menduh(Fırat), Yekta, Berk, Barış(Baran), İzzet, Devrim.

Gol: Dk. 18 İrfan(Geçitkale)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 17. Haftasında play-out hattından çıkmak isteyen Geçitkale ile orta sıralarda kendine yer edinmek isteyen Dipkarpaz arasındaki karşılaşmada kazanan tek golle ev sahibi Geçitkale oldu.

Her iki devrede de orta alanda oldukça mücadeleli geçen ilk devresinde takımlar pozisyon yaratmakta zorlanırken ikinci devrede ise birçok pozisyonu gole çeviremediler.

Dk.18 Geçitkale’nin sol kanattan gelişen atağında Cenkay’ın ortasında iyi yükselen İrfan’ın kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi. 1 – 0

İlk devre bu skorla tamamlandı.

Dk.48 Geçitkale atağında Yarkın’ın ara pasıyla Dipkarpaz ceza sahasında topla buluşan İrfan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk.63 Hızlı gelişen Dipkarpaz atağında Yaşar’ın pasıyla topla buluşan Devrim’in şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Dk.66 Dipkarpaz atağında Baran’ın son çizgiye inerek geriye kestiği topla altı pas üzerinde buluşan Yaşar’ın vuruşu üstten auta gitti.

Dk. 72 Dipkarpaz atağında Geçitkale ceza alanı içinde topla buluşan Baran’ın şutunda defanstan dönen topla buluşan Devrim’in şutunda kaleci Mustafa topu kornere çeldi.

Dk. 80 Dipkarpaz atağında Geçitkale ceza sahası üzerinde topla buluşan Baran’ın şutunda top üst direkten oyuna döndü.

Dk.90 4 Geçitkale’nin hızlı gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan İrfan hızla Dipkarpaz ceza alanı içine girerek çaprazdan şutunda top auta gitti.

Dk.90+5 Beraberlik golü için yüklenen Dipkarpaz’ın sağ kanattan gelişen atağında Geçitkale ceza alanına yapılan ortada defanstan seken topla buluşan Baran’ın şutunda top yan kale direğine çarparak auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda gol olmayınca maç Geçitkale 1 – N. Dipkarpaz 0 şeklinde tamamlandı. Bu sonucun ardından Geçitkale puanını 20 yaparak 12. Sırada yer alırken, Dipkarpaz ise 25 puanla 9. Sırada kaldı.