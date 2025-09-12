Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliği protokolü imzalayarak; kanser hastalarına destek sağlamak ve toplumda farkındalığı artırmak için önemli bir adım attı. Protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay’ın imzaları ile yürürlüğe girdi. İmza törenine Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hale Alibaba ve dekan yardımcısı Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu da katıldı.

Protokol kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile birlikte bilgilendirici seminerler, farkındalık kampanyaları ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alacak. Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler pratik deneyim kazanırken, kanser hastalarına yönelik düzenlenecek sosyal aktiviteler ve eğitimler ile katkı sağlayacak. Böylece, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımının arttırılması ve kanser farkındalığının güçlendirmesi hedefleniyor.

Ayşe Kanlıada: “Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ile hazırlayacağımız farkındalık kampanyaları toplumda kanser bilincini artıracak. Hastalarımız da yalnız olmadıklarını hissedecek.”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada, Yakın Doğu Üniversitesi ile imzalanan protokolün kanser hastalarına yönelik destek çalışmalarını daha kapsamlı ve etkili hale getireceğini söyledi. Kanlıada, “Bu iş birliği sayesinde, hastalarımıza ve toplumumuza fayda sağlayacak projeler geliştireceğiz. Öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek eğitimler, seminerler ve farkındalık kampanyaları toplumda kanser bilincini artıracak, hastalarımız da yalnız olmadıklarını hissedecek” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ne iş birliği protokolü için teşekkür eden Kanlıada, “Sizlerle birlikte toplum için böylesine büyük bir önem taşıyan bu protokole imza atmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Umut Akçıl: “Biliyoruz ki üniversite, toplumdan kopuk bir bilgi üretim merkezi değildir. Aksine yaşadığı toplumla bütünleşen, onun sorunlarını gören ve çözümler üreten bir kurumdur.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl imzaladıkları iş birliği protokolüne ilişkin, “Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerimiz artarak devam ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki üniversite, toplumdan kopuk bir bilgi üretim merkezi değildir; aksine yaşadığı toplumla bütünleşen, onun sorunlarını gören, ihtiyaçlarına kulak veren ve çözümler üreten bir kurumdur” dedi.

Prof. Dr. Akçıl, “Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde öğrencilerimiz yalnızca teorik bilgi öğrenmiyor; sahaya çıkıyor, gönüllü oluyor, emek veriyor ve insanlara dokunuyor. Bu süreçte hem başkalarına yardım ediyorlar hem de kendilerini geliştiriyorlar. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği şekilde toplumla kucaklaşmayı öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.

Kurumlar arası iş birliği sürdürülebilir bir toplum açısından çok önemli!

Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ise protokolün; toplumsal sorumluluk, yaşam kalitesi ve bilinçli eğitimin topluma yön vermeye yönelik önemli bir adımı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Altınay, “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde toplumun yaşam kalitesinin artırılması ve bilinçli eğitimin sağlanmasında kurumlar arası iş birliği büyük önem taşıyor. Bugün imzalanan bu protokol de bu açıdan örnek bir adım niteliğindedir” dedi.

Merkezin eş başkanı Prof. Dr. Fahriye Altınay ise “Bu protokol kapsamında bilimsel toplantılar, kermesler, eğitimler ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bugün burada ortaya konulan emeklerin ve dayanışmanın, yarının güçlü toplumunu şekillendirecek adımlar olduğuna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.