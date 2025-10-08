LTB’den yapılan açıklamaya göre, 21 kilometre, 10 kilometre, 4 kilometrelik Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olmak üzere 4 kategoriden oluşan maratonda görev alacak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi ve Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerine yönelik eğitim, KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Başaranel tarafından verildi.

Eğitim programı kapsamında, maratonda görev alacak öğrencilere yarış kuralları, görev dağılımı ve görev yerleriyle ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Başaranel, tüm geliri özel gereksinimli bireyler için Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak maratona herkesi katılmaya davet etti.

-Çipli Sistem ile elektronik ölçüm

Kuzey Kıbrıs’ta IAAF ve AIMS tarafından uluslararası onaylanmış maratonda, yarışmacıların derecelerini belirlemek için uluslararası atletizm yarışmalarında kullanılan çipli zaman ölçüm sistemi kullanılacak.

Bu sistem sayesinde, elektronik ölçüm cihazları yarışmacıların geçiş verilerini milisaniye hassasiyetinde kaydederek, sadece başlangıç ve bitiş noktalarında değil, ara mesafelerde de sonuçları anında merkez sistemine iletebiliyor.

-Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital İş Birliği

Maratonun sağlık desteği, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital iş birliğiyle sağlanacak. Dernek üyesi 10 fizyoterapist, maraton öncesinde ve sonrasında koruyucu fizyoterapi uygulamaları ile olası sakatlıklarda spor fizyoterapisi desteği sunacak.

Elite Hospital, maratonun tüm kategorilerinde olası acil durumlar için ambulans desteği sağlayarak etkinliğin sağlık yönünden güvenliğini üstlenecek.