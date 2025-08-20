Şehirde riskli olarak tespit edilen binaların yıkımı ve yerlerine deprem yönetmeliğine uygun, modern ve güvenli yapıların inşa edilmesi süreci hızlandırıldı. Bu süreç, sadece binaların fiziki olarak yenilenmesini değil, aynı zamanda şehir planlamasının da daha dirençli bir anlayışla yeniden ele alınmasını içeriyor. Zemin etütleri, mikro bölgeleme çalışmaları ve afet toplanma alanlarının artırılması gibi konular, planlamanın temel taşlarını oluşturuyor.

Kentsel Dönüşümün Sosyo-Ekonomik Boyutu

Kentsel dönüşüm süreci, şehrin sosyo-ekonomik yapısını da derinden etkilemektedir. Yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılması, inşaat sektörünü canlandırarak yüzlerce kişiye yeni istihdam kapısı aralamaktadır. Diğer yandan, evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için geçici barınma ve yeni konut edinme süreci, bazı ekonomik zorlukları da beraberinde getirmektedir.

Vatandaşların Bilinçlendirilmesi ve Afet Hazırlığı

Yapısal önlemlerin yanı sıra, toplumun afet bilincinin artırılması da büyük önem taşımaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kahramanmaraş belediyesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimler ve tatbikatlar, vatandaşların olası bir deprem anında ne yapmaları gerektiğini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Deprem çantası hazırlığı, güvenli yaşam alanlarının tespiti ve acil durum iletişim planları gibi konular, bu eğitimlerin ana başlıklarını oluşturmaktadır.

Deprem Gerçeği ve Günlük Hayatın Akışı

Deprem, şehrin ana gündem maddesi olsa da günlük hayat kendi ritminde akmaya devam etmektedir. İnsanlar, ekonomik faaliyetlerini sürdürmekte, sağlık hizmetleri kesintisiz devam etmektedir. Şehrin manevi hayatı da canlılığını korumaktadır.