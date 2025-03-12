Devlet Piyangosu'nun 8 Mart 2025 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini teslim aldı. 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi; Lefkoşa sakinlerinden Örgü Kaya isimli vatandaşımız teslim aldı. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Hüseyin Önalp tarafından satılan "74188" numaralı bilete isabet etmişti.

Sıradaki çekiliş 28 Mart’ta

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, Kadınlar Günü çekilişinin; emekçi bir kadına çıkmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sunalp, kazanana güzel günlerde kullanması dileklerinde bulunurken sıradaki çekilişin 28 Mart’ta yapılacağını ve biletlerin de satışta olduğunu hatırlattı.