Japonya'nın Kyoto kentinde yaşanan olay, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail ordusunda sıhhiyeci olarak görev yaptığı öğrenilen bir turist, kaldığı otelde ilginç bir uygulamayla karşılaştı. Pasaport kontrolü sırasında, otel yönetimi turiste, kadın ve çocuklara saldırı, esirleri öldürme ve işkence gibi savaş suçlarına karışmadığını taahhüt eden bir belge imzalamasını şart koştu.

İlk başta bu belgeyi imzalamayı reddeden turist, otel yetkililerinin "İsrailli ve Rus turistler için prosedür zorunlu" açıklamasının ardından belgeyi imzaladı. Turistin imzaladığı belgede, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'ne atıfta bulunularak, hiçbir şekilde savaş suçu işlemediğini taahhüt ettiği maddeler sıralandı.

Olayın ardından İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen, İsraillilere yönelik ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla Kyoto Valiliği'ne tepki gösterdi. Ancak otel müdürü, uygulamanın bilinçli bir tercih olduğunu belirterek, "Bizim için savaş uzak bir şey ve kadınları, çocukları öldürenlerle hiç karşılaşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olayın ardından otelde konaklayan bir İsrailli turist, puanlama sisteminde otele sadece 1 puan verdi. Otel sahibi ise bu oylamaya "Soykırımı ve apartheidi durdurun, uluslararası hukuka uyun. Özgür Filistin!" mesajıyla karşılık verdi.

İmzalanan belge ve sonrasında yaşananlar, turizm sektöründe etik tartışmaları da beraberinde getirdi.