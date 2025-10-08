Planlı İzmir elektrik kesintisi uygulamaları, genellikle eskiyen hatların yenilenmesi, trafo merkezlerinin bakımı veya yeni yerleşim alanlarına enerji sağlamak amacıyla yapılıyor. Bu çalışmalar, uzun vadede daha istikrarlı ve kesintisiz bir enerji arzı sağlamayı hedeflese de, kısa vadede vatandaşlar için zorlayıcı olabiliyor. Özellikle evden çalışanlar, öğrenciler ve sağlık cihazlarına bağlı hastalar için kesinti saatlerini önceden bilmek hayati bir önem taşıyor. Şirket, kesinti bilgilerini resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden düzenli olarak paylaşıyor.

Kesinti Hangi Mahalleleri ve Ne Kadar Süre Etkileyecek?

GDZ Elektrik tarafından yapılan son açıklamaya göre, önümüzdeki hafta yapılacak olan ana hat bakım çalışması nedeniyle Bornova ilçesinin Kazımdirik, Erzene ve Evka-3 mahallelerinde geniş çaplı bir kesinti yaşanacaktır. Kesintinin sabah 09:00'da başlayıp akşam 17:00'ye kadar sürmesi planlanmaktadır. Bu süre zarfında bölgedeki vatandaşların elektronik cihazlarını korumak için gerekli önlemleri alması tavsiye edilmektedir. Şehir genelindeki tüm planlı kesintilerle ilgili en güncel ve detaylı listeye İzmir Haber sitelerinden ulaşmak mümkündür.

Vatandaşlar Kesinti Sırasında Nelere Dikkat Etmeli?

Elektrik kesintisi sırasında vatandaşların buzdolabı gibi cihazların kapaklarını zorunlu olmadıkça açmamaları, içerisindeki gıdaların daha uzun süre soğuk kalmasını sağlayacaktır. Elektronik cihazların fişten çekilmesi, enerji geri geldiğinde yaşanabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı koruma sağlar. Kesintiyle ilgili arıza kaydı bırakmak veya bilgi almak için 186 numaralı çağrı merkezi aranabilir. Anlık arızalar veya plan dışı kesintiler hakkındaki İzmir Son Dakika Haberleri, özellikle geniş çaplı bir sorunun olup olmadığını anlamak için önemlidir.

Altyapı Yatırımları Kesintileri Azaltacak Mı?

İzmir'in sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir olması, enerji altyapısının da sürekli olarak güçlendirilmesini gerektiriyor. GDZ Elektrik, özellikle yaz aylarında artan klima kullanımının ve kış aylarında ısınma ihtiyacının neden olduğu aşırı yüklenmeyi önlemek için trafo kapasitelerini artırıyor ve yer altı kablo ağını genişletiyor. Bu yatırımlar tamamlandığında, arızaya bağlı ve planlı kesintilerin sayısında belirgin bir azalma hedefleniyor. Özellikle İzmir Bornova hava durumu gibi ani sıcaklık değişimlerinin yaşandığı dönemlerde, güçlü bir altyapı enerji arz güvenliği için kritik hale geliyor.