Orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangından acı haber geldi.

Çeşme'deki yangında ise alevlerle mücadele sürüyor.

Antalya Lara'da evlere yaklaşan yangın ise kontrol altına alındı.

ÇEŞME

Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Bölgede elektrik ve telefon kabloları ile bazı yapılar da yangında zarar gördü. Birçok besi çiftliğinin yer aldığı bölgede vatandaşlar dışında çok sayıda hayvan da tahliye edildi.

İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU KAPATILDI

Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle dün trafiğie kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu, bu sabah ulaşıma açılmıştı.

Ancak rüzgarın yeniden şiddetlenmesi ve alevlerin yola inmesi üzerine otoyol bir kez daha kapatıldı

ALEVLER ÇEŞME OTOYOLU'NDA

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

ÖDEMİŞ

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda dün yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti..

YANGIN CAN ALDI

Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80), cesediyle karşılaştı.

Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

1 İŞÇİ CAN VERDİ

Ödemiş yangınında bir can kaybı haberi daha geldi.

Açıklamayı Öz orman iş sendikası yaptı.

"Konya yangın ekibinden İzmir Ödemiş yangınına desteğe giden işçi İbrahim Demir yangının içinde kalarak vefat etti. İkinci derecede yanıkla tedavi altına alınan Ragıp Şahin ise hastahaneye kaldırıldı." denildi.