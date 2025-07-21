Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan 55 yaşındaki Mehmet Ali Yağmur'un müşterilerden makbuz karşılığında tahsil ettiği 7 bin Amerikan Dolarını iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. İsmi geçen şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat” suçundan itham edilerek tutuklanan Mehmet Ali Yağmur, mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 2025 yılı Ocak–Temmuz ayları arasında müstahdemi olduğu, Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin alacaklarına karşılık 3 adet makbuz yazıp tahsil ettiği toplam 7 bin Dolar nakit parayı iş yerine vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı.

Polis, şikayetin 19.07.2025 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Gazimağusa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyleyen polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar bulunduğunu kaydederek, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.