Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan itham edilerek tutuklanan Alshaik Zain Elabdin ve Yousef Naser dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 19.07.2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Mustafa Ruso Caddesi üzerinde şüpheli görülen Mosab Mohamedaltom Alshaik Zain Elabdin’in kullanımındaki ZZH 507 plakalı kiralık araçta yapılan aramada, satışa hazır 9 paket hâlinde toplam 8 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, iki ayrı evi olan zanlının Girne’deki evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı. Zanlının Lefkoşa’daki evinde ise 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 5 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 20 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan beyaz renk toz madde, bir adet üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 TL ile 220 Sterlin nakit para bulunarak emare alındı.

Polis, zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının ifadesinde, uyuşturucu maddeleri 50 gram olarak zanlı Naser’den aldığını ve bir kısmını Naser’in yönlendirmesiyle sattığını söylediğini aktardı. Polis, Naser’in İskele’de tespit edilerek tutuklandığını da belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.