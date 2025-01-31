İsveç basınına göre 38 yaşındaki Momika, dün gece Södertälje kentindeki apartman dairesinde Tiktok'ta canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, evinde Momika'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, düzenlediği basın toplantısında, Momika'nın vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve polisin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

-Yargılanıyordu

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem'in nefret suçu işledikleri gerekçesiyle 16 Ocak'ta yargılanmalarına başlanmıştı.

Stockholm Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Salwan Momika ile Salwan Najem'in 4 ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma eyleminde bulunarak "etnik ya da ulusal bir gruba karşı nefret suçu işledikleri" gerekçesiyle yargılandıkları bildirilmişti.

-Mahkemenin kararını yarın açıklaması bekleniyordu.

Momika ve Najem'in Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Salwan Momika ve Salwan Najem, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika ve Najem, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Momika, 24 Ağustos 2023'te de Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023’te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika, son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.