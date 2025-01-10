İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile ihaleyi kazanan şirketin direktörü Kemal Aktunç’un imza koyduğu sözleşme uyarınca, İskele Gençlik Merkezi Tamamlama ve Çevre Düzenleme Projesi Yapım İşleri projesine 7 gün içerisinde başlanacak ve 180 takvim gününde İskele Belediyesi’ne teslim edilecek.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, yapımı yasal nedenlerden dolayı bir süredir tamamlanamayan İskele Gençlik Merkezi Tamamlama ve Çevre Düzenleme Projesi ikinci etabında, mevcut bina inşaatının tamamlanması, elektrik ve mekanik işler, trafo ve jeneratör odası binası ile su deposu binasının yapılması ve çevre düzenleme işleri yer alıyor.





-Sadıkoğlu: “Gençliğe hayırlı olsun”

İmza töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yasal nedenlerden dolayı yapımı tamamlanamayan İskele Gençlik Merkezi’nin yapımına yeniden başlanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İskele Belediyesi olarak gençliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, yapımı 180 takvim gününde tamamlanacak ve içerisinde kütüphane, çok amaçlı salon, amfi, kafeterya gibi alanlarla gençliğe hizmet verecek merkezin, gençliğe hayırlı olmasını temenni etti.