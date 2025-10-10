Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), beş yıl boyunca SOS Çocukköyü Derneği 'ne ait binaların tamir, tadilat ve yenilenmesini üstlendi.

Birlik ile SOS Çocuk Köyü Derneği arasında bugün işbirliği protokolü imzalandı. Protokole KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ile SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter imza koydu.

Protokol uyarınca iki örgüt arasında bina ve fiziksel kapasite kullanımı ile SOS Çocuk Köyü Derneği'nın bağışçı, destekçi ve gönüllülerinin artırılması konusunda iş birliği de yapılacak.

-Akter

SOS Çocukköyü’nde yer alan protokol imza töreninde konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, KTİMB’nin bir meslek örgütü olmaktan öte sivil toplum örgütlerine destek veren, sosyal sorumluluk sahibi bir birlik olduğunu kaydetti.

Hiç beklemedikleri bir anda KTİMB Başkanı Gürcafer’in köyün küçük çaplı inşaat ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde bir teklifte bulunduğunu aktaran Akter, bunun kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Akter, dıştan birilerinin SOS Çocukköyü’nün ihtiyaçlarını görmesi ve giderilmesi için çalışma başlatmasının önemini işaret ederek, Birlik Başkanına ve tüm birlik üyelerine teşekkür etti, protokolün hayırlı olmasını diledi.

-Gürcafer

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer de SOS Çocukköyü Derneği’nin bakımında olan çocukların hayata ve ülkeye kazandırılmasının önemini işaret ederek, böylesi güzel bir çalışmaya sahip çıkmanın ve onu sürdürülebilir kılmanın önemli olduğunun altını çizdi. Birliğin var olduğu sürece SOS Çocukköyü’nün bakımını sürdürmeyi hedeflediğini de söyleyen Gürcafer, protokolün beş yıllık bir süreyi kapsadığını ancak kendilerinin bu ailenin bir parçası olmak istediğini ifade etti.

Gürcafer, SOS yönetimine bu onurlu görevi, fırsatı kendilerine verdikleri için de teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

(GHA/ÖZ) Fotoğraflı