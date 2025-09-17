Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2025-2026 adli yılı açılışını gerçekleştirdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyeti huzurundaki kapanış oturumunda Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, Güzelyurt Polis Müdürlüğü adına Başmüfettiş Ömer Akdenizli, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi Müfettiş Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, 2025-2026 yılında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülecek dava sayısının 191 olduğunu söyledi.

İldeniz, 191 davadan 57’sinin uyuşturucu, 34’ünün evrak sahteleme benzeri suçlar, 20’sinin müstahdem ve emanetçi tarafından sirkat, 18 tane vahim zarar, 11 tane ateşli silah, 9 sirkat ve bina açma, 9 çocuğun cinsel istismarı, 7 cinsel tecavüz, 6 adam öldürmeye teşebbüs, 5 taammüden adam öldürme ve adam öldürme, 4 ölümlü trafik kazası, 3 insan kaçırma, 2 kundakçılık, 2 gizli ittifak, 2 sahte banknot, bir lisansız döviz bürosu çalıştırmak, bir eski eser tasarrufu davalarından oluştuğunu söyledi.

İldeniz, Lefkoşa, Lefke ve Güzelyurt bölgelerinden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne 328 dava daha havale edileceğini açıkladı. İldeniz, 328 dosyadan 291’nin Lefkoşa, 29’unun Güzelyurt ve 8 tanesinin Lefke’de meydana gelen suçlardan oluştuğunu belirtti. İldeniz, 191 davaya ek olarak, 12 adet denetimli serbestliği ihlal davası da görüleceğini belirtti. Savcı ayrıca son 2 buçuk ayda ağır ceza mahkemesinin 29 davayı karara bağladığını da belirtti.

LEFKOŞA’DA 2,5 AYDA 1705 TRAFİK SUÇU

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in ardından Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, mahkemeye bilgileri aktardı. Efendi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında 30 Haziran 2025-15 Eylül 2025 tarihleri arasında 315 trafik kazası meydana geldiğini, bunun birinin ölümle sonuçlandığını belirtti. Efendi, 30 Haziran 2025-15 Eylül 2025 tarihleri arasında bin 705 trafik suçu, 199 cürüm ve 111 kabahat suçlarından dosya tazmin edildiğini belirtirken, cürüm suçlarından 21 tanesinin sirkat, 4 tanesinin ateşli silah bulundurma, 50 tanesinin uyuşturucu, 2 tanesinin ev açma ve bir tanesinin katle teşebbüs ve diğer suçlardan oluştuğunu belirtti. Polis Müdür Muavini Efendi, yine son 2 buçuk ayda trafik suçundan rapor edilenlerin sayısının ise 6 bin 803 olduğunu açıkladı. Efendi, alkollü araç kullanma suçlarından ise 41 sürücünün rapor edildiğini açıkladı.

GÜZELYURT’TA 2,5 AYDA 37 ADET CÜRÜM DOSYASI

Güzelyurt Polis Müdürlüğü adına Başmüfettiş Ömer Akdenizli bilgileri aktardı. Akdenizli, 30 Haziran 2025-15 Eylül 2025 tarihleri arasında Güzelyurt’ta 500 adet trafik 37 adet cürüm, 48 adet kabahat dosyası tazmin edildiğini açıkladı.

Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Mustafa Hidayet ise 2025 yılı içerisinde 27 kişinin denetimli serbestlikten yaralandığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Cemaller ise rakamlara bakıldığında suçlarda ciddi artış olduğunun görüldüğünü belirtti. Başkan, “suçla mücadele sadece mahkemelere, savcılığa, polise yüklenemez. Topyekûn bir mücadele gerekiyor” dedi. “Yükümüz ağırdır” ifadesini kullanan Başkan, birlikte görev yaptığı yargıçlara, savcılara, mahkeme personeline ve polise teşekkür ederek, 2025-2026 adli yılını açtı.