Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki Beyaz Salonda düzenlenen zirvenin açılışına, Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, diğer yetkililer ve konuklar katıldı.

Dernek, üyelerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, bilgi ve genel kültürlerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ülkenin teknolojik kalkınmasına katkı sunacak nitelikli mühendisler yetiştirmek ve üyelerimizin özlük haklarını iyileştirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında düzenlediği “Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi"nin ilki Ankara’da, ikincisi Kazakistan’da yaparken, üçüncüsünü de KKTC’de yapıyor.

Zirvenin açılışı, İstiklal marşının okunmasının ardından derneği tanıtıcı video gösterimi ile yapıldı.

-Yekebağcı

Zirvenin açılış konuşmasını Mühendisler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yekebağcı yaptı. Yekebağcı, zirveye katılan tüm yetkililere teşekkür ederek, “Mühendislik değişim demektir değişimlerin temelini oluşturmaktır” dedi.

Dernek olarak bu çerçevede meslektaşları ve mesleklerine sahip çıkmak, kalkınma ve mühendislik adına adımlar attıklarını ifade eden Yekebağcı, meslektaşlarının haklarını daha ileriye götürmek, ayrıca Türk dünyası ülkelerini Türk mühendislerin geliştirmesi, kalkındırmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Bu çerçevede KKTC’nin de Türk dünyası içinde olduğundan hareketle üçüncü zirveyi KKTC’de düzenlediklerini işaret eden Yekebağcı, KKTC’de enerji başta olmak üzere yapay zeka ve diğer tüm mühendislik dallarını ele alıp mühendisliği iyi bir yere taşıyacaklarını kaydetti.

Yekebağcı, bir diğer hedefin de, mühendislikte ortak hedefler konması olduğunu belirterek, Türk dünyasında mühendislik havuzu oluşturup, Türk dünyasını ortak geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Yekebağcı, zirvenin, konferansın Türk dünyası ve KKTC’ye hayırlı olmasını temenni etti, destek veren herkese teşekkür etti.

-Ötüken

Kıbrıs Türk Memur-Sen Başkanı Göktürk Ötüken de, KKTC olarak zirveye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, KKTC devleti çatısı altında bağımsız hür bir şekilde yaşadıklarını söyledi.

KKTC’nin gelişmesinde en büyük destekçilerinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ve tanınması için çalıştıklarını ifade eden Ötüken, zirvenin KKTC’de yapılmasının önemine vurgu yaptı, teşekkürlerini sundu.

-Kazancıoğlu

Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı Yücel Kazancıoğlu da, zirvenin sadece mühendislik değil, Türk dünyasının mühendislik gücünü geleceğe taşıma zirvesi olduğunu vurguladı.

Kazancıoğlu, mühendislik mesleğinin kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, zirvenin KKTC’de yapılmasının da, gelişmesine ve tanınmasına destek olduğunu kaydetti.

Türk devletlerinin birliğinin her alanda önemli olduğunu ifade eden Kazancıoğlu, Türk devletleri birliği ile KKTC’nin haklı davasını selamladı.

-Tufanoğlu

Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Sonercan Tufanoğlu da, Türk mühendislerin önemine işaret ederek, Türkiye ve Türk dünyasındaki Türk mühendislerin imzasını taşıyan projelerden örnekler verdi.

Tufanoğlu, Türk mühendislerin haklarını savunmak ve artırmak amacıyla yaptıkları çalışmaları anlattı, zirvenin başarılı geçmesini temenni etti.

-Yıldız

AK Parti adına zirveye katılan Levent Ali Yıldız da, zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni etti ve KKTC’nin Türkiye ve Türk dünyası açısından önemine vurgu yaptı, birlik ve beraberliğin süreceğini söyledi.

-Başçeri

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, zirvenin KKTC’de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, meslek seçerken yaşadığı gençlik anılarını anlattı.

Başçeri, Türk devletlerinin, kardeş toplumlar arasındaki paylaşımını ve kaynaşmayı sağlaması bakımdan da önemine vurgu yaparak, bugüne kadar 11 zirve düzenlendiğini, 12.’sinin Azerbaycan’da yarın yapılacağını ve KKTC’nin de bu toplantıda temsil edileceğini kaydetti.

Türk dünyası zirvesinin KKTC’de de yapılmasını temenni eden Başçeri, KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu kaydetti, Türk dünyasının da KKTC’ye bir bildirge ile destek verdiğini anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, uluslararası camiaya yönelik “bu adanın gerçekleriyle barışmasının zamanı geldiği” sözünü anımsatan Başçeri, adada iki devlet olduğunu ve artık iki devletin yan yana nasıl yaşayabileceğinin müzakere edilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Başçeri, ortak bir çatı altında Kıbrıs Türk halkının Rumlarla yaşaması için çözüm çabalarının nafile ve zoraki olacağına işaret ederek, “Kıbrıs’ta artık olabileceklere doğru adım atmak gerekiyor” dedi.

Türk devletleri teşkilatının Türk devletlerinin her alanda işbirliğine yönelik katkılar yaptığına işaret eden Başçeri, mühendislik projelerinin sadece teknik değil kültürel ve stratejik açıdan da önemli olduğunu ifade ederek, Türkiyeden KKTC’ye su boru hattını örnek verdi, bunu mühendislik harikası olarak niteldi.

Barış istikrar ve adaletin önemine vurgu yapan ancak uluslararası alanda bunun sağlanamadığının Gazze’de görülebileceğini ifade eden Başçeri, Türk dünyasının bu çerçevede birlik olması gerektiğini söyledi.

“Zor günlerden geçmekteyiz” diyen Başçeri, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de kuşatma altına alma çabalarını gördüklerini, buna diplomatik ve gerekirse askeri önlemlerle müsade etmeyeceklerini vurguladı.

Başçeri, bu kuşatma çabalarının başarısızlığa uğramasında KKTC’nin büyük önem taşıdığını ifade ederek, Türkiye ile birlikte KKTC’nin her zaman yanlarında olacağına inandığını vurguladı.

Başçeri, zirvenin, Türk dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

-Öztürkler

Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, Türk dünyası zirvesinin KKTC’de yapılmasından mutluluk duyduğunu vurguladı.

Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini KKTC’ye kazandıran, armağan eden tüm yetkiler ile mühendislere teşekkür ederek, yerleşkenin yanı sıra su temin projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen mühendisleri tebrik etti.

Türk Devletleri Teşkilatının KKTC için önemine vurgu yapan Öztürkler, bugün gelinen noktaya, Anavatanın kararlı duruşu sayesinde geldiklerini anlattı.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yaptığı KKTC’nin tanınması çağrısı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC adı ve bayrağıyla yaptığı uluslararası temaslara işaret ederek, KKTC’nin görünürlüğünün ve tanınırlılığının artacağına inanç belirtti.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yerini adım adım alacağını ifade eden Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın da KKTC’nin bu adımlarını izlediğini ve daha da izleyeceğini söyledi.

Öztürkler, güneyin egemenliğini askeri ve siyasi anlaşmalarla zaten teslim etmek üzere olduğunu, KKTC’ye yönelik askeri adımlar da attığının görüldüğünü ifade ederek, KKTC’nin yalnız olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti için milli dava olduğunu, bu yüzden güneyin bu bağlılığa dikkat etmesini istedi.

Öztürkler, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti yanında Türk dünyası için de önemli olduğunu ifade ederek, Türk dünyasının, ortak dili ortak geçmişi olan KKTC’ye daha çok sahip çıkmasını istedi, bu yolu birlikte yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Federasyon görüşmelerinin bittiğini ve artık iki devletli çözüm yolunda ilerlediklerini belirten Öztürkler, Türk dünyasını KKTC’de daha çok görmek istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından anı fotoğrafı çekildi.