KTÖS’ten verilen bilgiye göre, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, öğretmenlerle buluşma yemeklerinde yaptığı konuşmada, öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkati çekti ve “Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği olmadan okulları ayakta tutan öğretmenlerdir” dedi.

Bakanlığın, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeyi, çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve her zaman yanlarında olmayı öncelikli sorumluluğu olarak gördüğünü açıklamamasının yeterli olmadığını belirten Maviş, “Okullar eksikliklerle boğuşurken, öğretmenler kendi maaşlarıyla sınıflarını donatırken nitelikli kamusal eğitimden söz etmek mümkün değil” şeklinde devam etti.

Maviş, gerçek desteğin, öğretmenin emeğini görünür kılmak, sesini duymak ve sorunlarını çözmekle başlayacağını kaydetti.

-“Öğretmenlerimizin emeği, bu ülkenin en büyük gücüdür”

Maviş, “Bugün eğitimden konuşacaksak, tüm zorluklara rağmen okulları ayakta tutan, çocuklara umut aşılayan, eğitimin çökmesini engelleyen öğretmenlerimizi konuşacağız. Öğretmenlerimizin emeği, bu ülkenin en büyük gücüdür.” diye konuştu.

-Baybora: “KTÖS, ülkenin teminatıdır”

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik çöküşün içinde bulunduğunu söyleyerek, örgütlü yapının toplum için bir teminat olduğuna dikkat çekti.

“Gaylemiz çocuklarımızdır, derdimiz geleceğimizdir; sevdamız, yurdumuzdur. Örgütlü yapımız olan KTÖS, ülkenin teminatıdır” diyen Baybora, “Ülkede her geçen gün derinleşen çürüme ve yozlaşmanın”, halk iradesinin yönetime yansımamasından ve siyasetin halk adına değil, başka çıkarlar doğrultusunda şekillenmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Eğitim alanındaki sorunların da temelinde bu anlayışın yattığını savunan Baybora, bakanlığın, KTÖS’ün sunduğu bilimsel çözüm önerilerine duyarsız olduğunu ve eğitimi “talimatlarla yönetmeye çalıştığını” öne sürdü.

Bu yaklaşımın ciddi sorunlar yarattığını söyleyen Baybora, “Eğitim alanındaki sorunların çözülmemesinin en temel nedeni; alt yönetim olmamız ve siyasetin iradesini teslim etmesinden kaynaklanıyor" iddiasında bulundu. Baybora, hükümetin aldığı son kararlarla Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini, kültürünü ve örgütlü yaşam tarzını dönüştürmeye çalıştığını savunarak, “Bu politikalar eğitim üzerinden hayata geçirilmeye çalışılmaktadır” dedi.

- “Asıl olan örgütümüzdür, asıl olan sizsiniz”

KTÖS Başkanı Baybora, öğretmenlerin ve sendikanın öncülüğünde 8 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde, toplumsal katılımla, gerekli cevabın verildiğini söyleyerek, Anayasa Mahkemesi’nin de bu mücadeleye paralel bir tutum sergilediğini belirtti.

“Değerli öğretmenlerim, asıl olan örgüttür, asıl olan örgütümüzdür, asıl olan sizlersiniz. Ülkemizde yaşadığımız sorunların çözümü bellidir. Örgütlü mücadele, toplumsal muhalefet, siyasi irade ve ortak taleplerle mümkündür” diyen Baybora, sendikal mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.