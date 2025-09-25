Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nin 19 Eylül 2025 tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, ithal edilen alkollü içkilerde uygulanacak fon ve vergi oranları yeniden düzenlendi.

Fiyat İstikrar Fonu Yasası kapsamında yapılan değişiklikle birlikte, şarap, bira, fermente içecekler ve distile alkollü içkiler için ödenecek fon miktarları yükseltildi.

Buna göre;

Şaraplar, vermutlar ve diğer fermente içecekler için ithalat sırasında litre başına 7 TL ile 10 TL arasında fon tahsil edilecek.

Alkol derecesi %10’un altında olan içkiler için litre başına 55 TL, diğer damıtık içkiler, likörler ve benzeri ürünler için ise daha yüksek tutarlarda fon uygulanacak.

Spesifik oranlara ek olarak, bu ürünlerde perakende satış fiyatı üzerinden de fon alınacak. Buna göre:

Bazı ürünlerde satış fiyatının %24’ü oranında,

Diğerlerinde ise %11’i oranında fon tahsil edilecek.

Ayrıca düzenleme kapsamında, tütün ve tütün yerine geçen ürünlerde de fon miktarları yeniden belirlendi. Sigaralar için 1.000 adet başına 383 TL, sigarillolar için ise 90 TL fon uygulanacak. Nargile tütünü için kilogram başına 95 TL, yanma olmadan solunan ürünlerde kilogram başına 105 TL ile 339 TL arasında değişen fonlar belirlendi.

Yeni oranların 20 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.