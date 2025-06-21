ABD'de bir gıda ithalat şirketinde muhasebeci olarak çalışan ve maddi zorluklar yaşayan 56 yaşındaki Tayeb Souami, evine 5 dolarlık bir şişe portakal suyuyla geldiğinde karısının sert tepkisiyle karşılaştı. Eşi, aynı ürünü daha ucuza alabileceğini söyleyerek onu geri gönderdi.

Souami, evlerinin bulunduğu Little Ferry kasabasından arabasına binip Hackensack'teki ShopRite süpermarketine doğru yola çıktı. Portakal suyunu iade etmek için sıraya girerken göz göze geldiği bir piyango bileti ise kaderini belirledi.

PORTAKAL SUYUNU İADE EDİP ALDI

Kasiyerden parasını geri aldıktan sonra o parayla iki adet piyango bileti satın alan Souami, o anın tamamen bir dürtüyle gerçekleştiğini söyledi. Evine döndüğünde ise biletleri bir kenara bıraktı ve unuttu.

Ertesi gün aracını yıkatmak üzere dışarı çıktığında bir 7-Eleven mağazası gördü ve biletlerini kontrol etmeye karar verdi. İlk bilet boş çıktı. Ancak ikinci bilette "Satıcı tarafından görülmeli" yazısı ekrana düştü.

İlk başta sistemsel bir hata olduğunu düşünen Souami, bileti kasiyere uzattı. Kasiyer, biletin üzerindeki kodu sistemden okuttuktan sonra heyecanla "Aman tanrım!" diye bağırdı.

KASİYER DE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kasiyer, Tayeb'in "çok büyük" bir ikramiye kazandığını söyledi. O rakam tam 315 milyon dolardı (yaklaşık 12.5 milyar TL).

Kazancının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Souami, önceliğinin iki çocuğunun eğitimi olduğunu belirtti. O dönemde 20 ve 17 yaşlarında olan çocuklarının okul masrafları için daha önce evini ipotek ettirdiğini de söyledi.

Kendisi ve eşi için lüks harcamalar yapma planı olmadığını belirten Souami, esprili bir dille "Artık portakal suyunu çok seviyorum" dedi ve kahkahalarla güldü.