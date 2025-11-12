Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara’da bir araya gelen Başbakan Ünal Üstel, mali disiplin, mali konular yanında son günlerde toplumu rahatsız eden iç güvenlik konusunu gündeme getirdi.

Üstel görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Ankara temaslarının en önemli gündemlerinden birinin KKTC’nin iç güvenlik meseleleri olduğunu ifade eden Üstel, güvenlik iş birliği antlaşmaları çerçevesinde ülkeye girişlerde alınacak yeni tedbirler ve denetim mekanizmalarının ele alındığını açıkladı.

“Her iki devlet olarak vatandaşlarımızın huzurunu bozacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz.” diyen Üstel, güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirileceğini belirtti.

Görüşmede, KKTC’de yürütülen ve başlatılacak projelerin kapsamlı biçimde değerlendirildiğini söyleyen Üstel, şu ifadeyi kullandı:

“Tüm konulara ve projelere bir kez daha açık ve güçlü bir destek verildiğini görmek bizleri son derece mutlu etmiştir. Programlarımızın gerisinde değil, ilerisindeyiz.”

Üstel, sağlık, ulaşım, dijital dönüşüm, eğitim, tarım, sanayi ve iş dünyasına uzanan yatırımların Türkiye’nin bilgi, deneyim ve kaynak desteğiyle sürdüğünü belirterek, “Her reform, her yatırım ve her proje Kıbrıs Türk halkının yaşamına doğrudan dokunmakta, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımaktadır.” dedi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokollerinin geçmişte çoğu kez istikrarsız hükümetler ve erken seçimler nedeniyle uygulanamadığını hatırlatan Üstel, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istikrarla çalışan bir hükümet, Türkiye’de ise işi yarım bırakmayan, her detayı yakından takip eden bir yönetim anlayışı vardır.” ifadesini kullandı.

Hükümetin, 2022 yılında halkın iradesiyle aldığı görevi sonuna kadar kullanma kararlılığında olduğunu vurgulayan Üstel, istikrarın reformların ve kalkınmanın en temel şartı olduğunu belirtti.