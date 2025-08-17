Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 65’inci yıldönümü” sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Hristodulidis mesajında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs halkının en büyük kazanımı olduğunu” iddia ederek “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, uzun yıllar süren ve EOKA’nın sömürge karşıtı mücadelesiyle gelinen tarihi zirve olduğunu” savundu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda güçlendirilmesinin önemli olduğunu” ifade eden Hristodulidis, “Türk işgalinin sonlandırılması, özgürleştirme ve ülkenin yeniden birleştirilmesi şeklindeki ulusal hedeflere bu şekilde ulaşılabileceğini” de sözlerine ekledi.