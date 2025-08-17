Sağlık Bakanlığı, nadir görülen prion hastalıklarından Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD) hakkında bilgilendirme yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Prionlar normalde zararsız proteinlerdir, ancak yapıları bozulduğunda insanlarda CJD, hayvanlarda ise 'Deli Dana Hastalığı' gelişebilir. CJD öksürük, hapşırık, dokunma veya cinsel temasla bulaşmaz." denildi.

Dünyada görülen vakaların 3 grup olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"1. Sporadik CJD: Nedensiz, en sık görülen tür; 2. Ailesel CJD: Genetik geçişli, tüm vakaların %15’i; 3. Kontaminasyon kaynaklı CJD: Çok nadir, geçmişte kontamine cerrahi aletler veya kadavradan elde edilen hormonlarla bulaşmıştır. Günümüzde bu yollar kullanılmamaktadır. Et tüketimiyle bulaştığına dair kanıt yoktur."

Kuzey Kıbrıs’ta 11 Temmuz'da CJD tanısı alan bir sporadik vakanın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve 28 Temmuz'da hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, cenaze işlemlerinin uluslararası kurallara uygun yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Enfeksiyon Kontrol Komitesi' nin de bilgi ve önerileri doğrultusunda gerekli takiplerin yapıldığını ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlandığını bildirmiştir." denildi.