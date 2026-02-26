Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Roma’ya gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İtalya’ya yapacağı resmi ziyaretin amacının, iki ülke arasındaki ilişkileri, Fransa ile olan ilişkilerin düzeyine yükseltmek olduğunu yazdı.

Habere göre, gündemde bölgesel sorunların ve Avrupai konuların yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi bulunuyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bugün, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.

Gazete, iki yetkili arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkileri, Kıbrıs sorunu, bölgesel gelişmeler, (Güney Kıbrıs’ın) AB Konseyi dönem başkanlığı gibi konuların bulunduğunu yazdı.

Hristodulidis’in ziyaretinin, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın daveti üzerine gerçekleştirileceğini yazan gazete, Hristodulidis’in bugün sabah Roma’ya hareket etmesinin beklendiğini saat 16.30’da İtalyan Başbakanı ile bir araya geleceğini ardından ise iki yetkilinin medyaya ortak açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Habere göre, Hristodulidis bugün ayrıca İtalya Cumhurbaşkanı Segio Mattarella ile birlikte “Kıbrıs ve İtalya, Tarihin Başlangıcından İtibaren Ortak Kültürel Kimlik” konulu arkeolojik serginin açılışını gerçekleştirecek.

Hristodulidis, Roma’da bulunduğu sürece Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde faaliyet gösteren ENI şirketi CEO’su Claudio Descalzi ile de bir araya gelecek.