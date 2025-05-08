Halkın Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tokatlıoğlu tutuklandı. Tokatlıoğlu’nun sahte evrak düzenleme suçundan tutuklandığı öğrenildi. Sanayi alanında ciddi yatırımları bulunan Ahmet Tokatlıoğlu’nun, Girne'de, çalışmakta olduğu iş yerinde yetkisi olmadığı halde iş yerine gelen kişiler için hazırladığı 9 adet vekaletnameyi, mühürleyip imzalamak suretiyle sahtelediği tespit edildi. Tokatlıoğlu hakkındaki suçlamaları red etti. Ahmet Tokatlıoğlu’nun, yarın sabah mahkemeye çıkarılarak tutukluluk süresinin uzatılmasının talep edileceği, soruşturmanın bu yönde ilerleyeceği öğrenildi.

HPDEN AÇIKLAMA: YARGIYA GÜVENİMİZ TAMDIR

Öte yandan Halkın Partisi (HP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Ahmet Tokatlıoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama yayımlayarak süreci yakından takip ettiklerini ve yargıya olan güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Basına da yansımış olduğu üzere bir MYK üyemiz hakkında, şikayet üzerine polis soruşturması başlatılmış olup sabah mahkemeye çıkarılacaktır. Konu yargıya intikal etmiştir. Yargıya güvenimiz tamdır. Süreci takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.