BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, İki Toplumlu Gençlik Komitesi üyeleriyle Amman’da gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin kendi kaleminden bir yazı yayımladı.

Politis gazetesi: “Kıbrıs’ta Umut İnşa Edilebilir ve Yeşerebilir” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gazete için kaleme aldığı makalesine yer verdi.

Holguin makalesinde, İki Toplumlu Gençlik Komitesi üyeleriyle Amman’da gerçekleştirdiği toplantıya değinerek, komite üyesi gençlerin hepsinin çalışıyor olmalarına karşın iş çıkışlarında komite toplantılarına katıldıklarını, kurulalı kısa süre olmasına karşın komitenin 20 toplantı gerçekleştirdiğini, bunun da gençlerin taahhüt düzeylerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta liderlerin komitenin ilk toplantısına katıldıklarını, kendisinin ise Kıbrıs ziyaretleri çerçevesinde iki kez komite toplantısında yer aldığını vurgulayan Holguin, günlük sorumluluklardan uzaklaşarak daha rahat bir toplantı ortamı için yurt dışında buluşma önerisini yaptığını, komite üyesi 26 gencin de bu öneriyi kabul ettiğini ifade etti.

Holguin, Amman’daki toplantının dostane, yapıcı ve iyi fikirlerle dolu geçtiğini, toplantılar sonrasında ise, ileride görüşülmeye devam edilecek bazı konuların belirlendiğini belirtirken, toplantılara aktif katılımı sonrasında ise, daha önce de ada insanıyla gerçekleştirdiği temaslarda da edindiği; “Kıbrıs’ta umudun inşa edilebileceği ve yeşerebileceği inancını doğruladığını” vurguladı.

Holguin ayrıca, zorlukların diyalogla aşılabileceğini, bu tür görüşmeleri ilerletme girişimlerinin de süreceğini sözlerine ekledi.