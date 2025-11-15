Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da 31 yaşındaki Stanley Izikuwcu Onyema’nın evinde arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aynı evde kalan 43 yaşındaki Goldwin Uchegbu ise polisleri fark etmesi üzerine, ikinci kattaki evin yatak odası penceresinden aşağıya atlaması sonucu yaralandı. İki bacağı da kırılan Uchegbu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan ve aynı evde kalan 37 yaşındaki Emanuel Blaise Lipenda ise eve geldiği sırada tespit edilerek, Stanley Izikuwcu Onyema ve Goldwin Uchegbu ile birlikte tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, Uchegbu ile Lipenda’nın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüleri olmadığı halde izinsiz ikamet ettikleri de tespit edildi.

KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu 43 yaşındaki Goldwin Uchegbu dün mahkemeye çıkarıldı. Polis olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım tarihinde Narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da bir adreste operasyon yaptığını, polisi gören zanlının pencereden atladığını ve her iki bacağının kırıldığını söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Ocak 2019 tarihinden beri 2 bin 144 gündür KKTC’de izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraç edilmesi için yazı yazıldığını ancak henüz kararın çıkmadığını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan uyuşturucu madde suçundan tutuklanan Stanley Izikuwcu Onyema ile Emanuel Blaise Lipenda da dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım 2025 tarihinde zanlıların Lefkoşa’daki evinde arama yapılmaya gidildiğini, zanlı Onyema’nın polisi görünce bel çantasını mutfak penceresinden attığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklandığını, evde yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve 5 bin TL nakit para ve içerisinde uyuşturucu olan öğütücü ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının attığı çantada da satışa hazır 2 gram daha uyuşturucu bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı Onyema ile aynı evde yaşadığı zanlı Lipenda’nın tutuklandığını, yapılan soruşturmada zanlı Onyeman’ın 10 Kasım 2025 tarihinde Whatsap'tan iletişim kurduğu bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa’da bir konumdan 30 paket olarak 25 gram uyuşturucu aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aldığı uyuşturucuyu paketi bin liradan 6 paket satarak, 6 bin TL kazanç elde ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Onyeman’ın suçlarını itiraf edici ifade verdiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı Lipenda suçsuz olduğunu, sadece Onyema’nın ev arkadaşı olduğu için tutuklandığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.