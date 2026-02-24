Kıbrıs Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Erdil Nami hayatını kaybetti. Uzun yıllar özel sektör, sivil toplum ve iki toplumlu diyalog alanlarında aktif rol üstlenen Nami’nin vefatı iş dünyasında ve sivil toplum çevrelerinde üzüntü yarattı. Erdil Nami Erenköy direnişi sırasında da aktif rol oynayan isimler arasındaydı.

Erdil Nami ayrıca eski Dışişleri Bakanlığı ve Kıbrıs müzakereleri Başmüzakerecisi Özdil Nami’nin de babasıydı.

Erdil Nami’nin cenazesi yarın askeri törenin ardından İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek