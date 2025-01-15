Söz konusu araştırma programının geliştirilmesi için TEPAK (Rum Teknoloji Üniversitesi), Devlet Laboratuvarı ve Tarım Dairesinin çalıştığını yazan Fileleftheros gazetesi, bu araştırma programının diğer şeyler yanında sütün menşeinin de belirlenmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Bu yöntemle hellim üretiminde kullanılan sütün Kıbrıs’tan mı yurt dışından mı olduğunun belirleneceğini kaydeden gazete, süt tozu konusunda ise Tarım ve Tarımsal Kalkınma Genel Müdürlüğü sorumlusu Andreas Grigoriyu’nun açıklamasına atıfta bulundu; bunun ithalinin yasal olduğunu ve bunun özellikle yoğurt ve dondurma üretiminde kullanıldığını belirtti.

Grigoriyu bunun kayda geçirilmesinin sorumluluğunun veteriner dairesine ait olduğunu da söyledi.

TEPAK’ta Gıda Teknolojisi Profesörlüğü yapan Fotis Papadimas ise bir ürünün Kıbrıs ürünü olup olmadığını tespit etmek için devlet laboratuvarıyla iş birliği içinde veri tabanları hazırlandığını belirtti.

Öte yandan Rum Tarım Komitesinin dün yaptığı toplantıda hellimdeki süt tozu kullanımının tespit edilmesine yönelik bir laboratuvar yöntemi geliştirilmesini ele aldığını yazan Haravgi gazetesi, haberinin devamında Tarım Komitesi Başkanı, AKEL Milletvekili Yannakis Gavriil’in açıklamalarına yer verdi.

Açıklamasında yetkili birimlerin hellimdeki süt tozu kullanımının tespit edilmesine yönelik bir laboratuvar yöntemi geliştirilmesi konusunda “kaplumbağa hızında” hareket ettiğini dile getiren Gavriil, sığır besicilerinin ise çok küçük bir zaman diliminde bunu yapmayı başardığını dile getirdi.

Gavriil bundan ötürü yetkililere geliştirilen metodu inceleme ve bunu mümkün olduğu ölçüde değerlendirme çağrısında da bulundu.

Gavriil, yetkililerin hellimdeki süt tozu kullanımının laboratuvar ortamında kontrol edilmesi konusunda 10 yıldan uzun süredir verdiği güvenceye rağmen üç yıl önce bazı problemlerden ötürü bu yöntemden vazgeçildiğini kaydetti. Gavriil, o zamandan bu yana sütün kökeninin tespit edilmesine odaklanan başka bir yöntem gelişmeye odaklanıldığını da belirtti.

Yeni metodun TEPAK’la iş birliği içerisinde devlet laboratuvarı tarafından geliştirildiğini belirten Gavriil, buna yönelik geçen haziran ayında iki kurum arasında bir iş birliği memorandumu imzalandığını ifade etti.

Yöntemin geliştirilmesiyle ilgili süreçlerin çok yavaş ilerlediğini, bunun ise hellimdeki süt tozu kullanımı konusunda büyük bir boşluk yarattığını ifade eden Gavriil, yaşanan sorunlardan ötürü özel sektörün kendi kullanımı için aynı metodu çok kısa bir sürede geliştirdiğini dile getirdi.

Gavriil bu yüzden yeni metodun geliştirilmesi ve devlete ait bir veri tabanı meydana getirilmesine dair süreçlerin hızlandırılması için yetkili birimlere geliştirilen metodu inceleme ve bunu mümkün olduğu ölçüde değerlendirme çağrısında bulundu.