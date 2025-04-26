İngiltere'nin Aberdeen kentinde yaşayan 34 yaşındaki Liam Carter, annesi Anne'in vefatından yalnızca üç gün sonra evini toplarken hayatının en duygusal sürprizlerinden biriyle karşılaştı. 67 yaşında yaşamını yitiren annesinin mutfak çekmecesinde unutulmuş bir zarfın içinden çıkan piyango biletine tam 18.034 sterlin (yaklaşık 920 bin TL) isabet ettiğini fark etti...

Liam, 18 Nisan tarihli biletin üzerinde annesinin kendi el yazısıyla yazdığı kısa ama anlamlı bir not buldu: "Cumartesi çekilişi - unutma!"

Liam, "Onun el yazısıydı. Önce önemsemedim ama içimden bir ses kontrol etmemi söyledi. Ulusal Piyango uygulamasını kullanarak bileti tarattım, kazandığımı söyledi ama detaylar için aramam gerektiğini belirtti" diyerek o anları unutamadığını ifade etti.