ABD'nin Missouri eyaletinde 10 yıl boyunca işlemediği bir cinayet yüzünden cezaevinde tutulan Ryan Ferguson, sonunda adaletin geç de olsa tecelli etmesiyle milyonlarca dolarlık tazminat kazandı. Mahkeme, Ferguson'a toplam 43.8 milyon dolar (yaklaşık 1.7 milyar TL) ödenmesine hükmetti.

2004 yılında, Columbia kentinde 2001'de bir gazete editörünün öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Ferguson, bir yıl sonra cinayet suçundan mahkum edildi. Ancak davanın en önemli tanığı 2012 yılında verdiği ifadeyi geri çekti ve Ferguson'un olayla ilgisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine 2013 yılında mahkumiyet kararı bozuldu. Savcılık, yeniden yargılama yapılmasına gerek görmeyerek davayı tamamen kapattı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Columbia Belediyesi ve olaya karışan bazı polis memurları hakkında insan hakları ihlali davası açan Ferguson, ilk aşamada 11 milyon dolarlık bir tazminat kazandı. Ancak bu tazminatın yalnızca 2.7 milyon dolarlık kısmı sigorta şirketi tarafından ödendi. Geriye kalan ödeme yapılmayınca Ferguson, sigorta şirketi St. Paul Fire and Marine Insurance Company'ye dava açtı. Yıllar süren hukuk mücadelesi sonucunda jüri, Ferguson'un lehine karar verdi. Columbia'daki KMIZ-TV'nin aktardığına göre yargıç Cotton Walker, 2024 Kasım ayında son noktayı koydu: Sigorta şirketi, Ferguson'a 43.8 milyon dolar ödeyecek.

Ferguson'un avukatı Kathleen Zellner, müvekkilinin büyük bir rahatlama yaşadığını belirterek "Bu karar, onun özgür kaldığını öğrendiği günkü mutlulukla eşdeğerdi" dedi. Öte yandan mahkeme sürecine dahil olan bazı polis memurları da sigorta şirketinin ödeme yapmamasının üzerlerinde stres yarattığını ifade etti. Zellner, mahkeme tarafından belirlenen tazminattan bu memurların da pay alacağını açıkladı.