Türkiye'de kiralar günden güne artmaya devam ederken; Avrupalıların şikayetleri de çok da farklı değil... İngiltere, İspanya, İrlanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleri aynı dertle boğuşurken; tüm bu gelişmelerin ortasında Almanya'nın Augsburg kentinde bulunan 'Fuggerei konut kompleksi' adeta bir istisna oluşturuyor.

1521'DEN BERİ DEĞİŞMEYEN KİRA

Fuggerei, 1521 yılında zengin bir Alman tüccar olan Jakob Fugger tarafından ihtiyaç sahibi Augsburg sakinleri için inşa edildi. yüksek duvarlarla çevrili bu tarihi kompleks, 15.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu ve 142 konuttan oluşuyor. Günümüzde yaklaşık 150 kişi burada yaşıyor.

Yıllık kira ise sadece 0.88 euro (yaklaşık 43 TL). Ancak bu sembolik bedelin yanında, konut sakinlerinden her gün Fuggerei'nin sahipleri için üç dua etmeleri ve topluluk yararına küçük hizmetlerde bulunmaları bekleniyor. Bu hizmetler arasında gece bekçiliği yapmak ya da bahçıvanlık gibi görevler yer alıyor.

KÜÇÜK AMA DOLU DOLU EVLER

Fuggerei'deki tipik daireler yaklaşık 60 metrekare büyüklüğünde ve üç odalı. Zemin katta bulunan daireler genellikle küçük bir bahçeye sahip. Ancak burada yaşamak isteyenlerin bazı şartları karşılaması gerekiyor.

Kompleksin internet sitesine göre yalnızca yardıma muhtaç Katolik Augsburg sakinleri başvuru yapabiliyor. Ayrıca sıkı bir gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor: Kapılar saat 22.00'de kapanıyor ve bu saatten sonra gelenler gece bekçisine 0.50 euro ödemek zorunda. Saat 00.00'dan sonra ise bu ücret 1 euroya çıkıyor ki bu da 1 yıllık kiradan daha fazla...