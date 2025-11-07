Toplumsal duyarlılığı, emeği ve mücadelesiyle birçok insana ilham olan Bağımlılıkla mücadele vakfı “Medi Foundation” kurucusu, hizmet ve iyilik gönüllüsü, Kaleburnu sevdalısı çok değerli insan İsmet Medi dün vefat etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndaki varlığı, hem yürüttüğü projelere hem de birlikte çalıştığı herkese güç katan Medi, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Medi’nin vefatı başta ailesi olmak sevenlerini ve dostalarını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Kaleburnu’nda kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedilecek.