Lefkoşa’da yapımı süren bir inşaatta meydana gelen iş kazası, bir can kaybıyla sonuçlandı.

Geçtiğimiz gün yaklaşık 10 metreden bodrum kata düşerek ağır yaralanan 39 yaşındaki kalıp ustası Adil Keskin, tedavi gördüğü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Keskin, inşaatın zemin katındaki apartman boşluğunda üzerindeki tahtayı kaldırdığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.