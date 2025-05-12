Aslen Urfalı olan ve uzun yıllardan beridir ülkemizde yaşamını sürdüren Gazimağusa Maraş bölgesinin sevilen isimlerinden, inşaat ustası, Abdulkadir Kara (Pelo) bugün vefat etti.

Pelo lakabıyla bilinen Kara’nın Yüksek tansiyon nedeniyle geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kara’nın vefatı başta ülkemizdeki ailesi ve sevenleri olmak Urfa’daki yakınlarını yasa boğdu.

Merhumun cenazesinin Urfa’da defnedileceği bildirildi.