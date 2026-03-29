Kaleburnulu Zurnacı Kemal Deveci’nin yaşam öyküsünü konu alan “Hayallerimi Yaşadım” isimli belgesel filmin ilk gösterimi yarın akşam yapılacak.

Yönetmenliğini Cemal Yıldırım, senaryo ve yönetmen yardımcılığını Zekai Altan, görüntü yönetmenliğini Faruk Akkuş’un yaptığı filmin gösterimi saat 19.30’da, Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak.

Halk Sanatları Derneği (HASDER) Başkanı Kani Kanol yazılı açıklamasında dernek yönetim kurulunun Deveci’yi “HASDER Halkbilimi Hizmet Ödülü’ne” layık gördüğü kaydetti ve ödülün yarın akşam takdim edileceğini belirti.

Kanol Deveci için, “Kıbrıs Kültürel Mirasına çok önemli katkılarda bulunan ve Kıbrıs’ta toplumlar arasında barışın, dostluğun ve sevginin yaşanmasına inanarak çok uzun yıllardır bu alanda hiçbir menfaat beklemeden çalışıp, çabalayan ve emek veren bir halk sanatçısıdır” ifadelerini kullandı.