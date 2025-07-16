Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı önemli bir hedef daha gerçeğe dönüşüyor. 11+ Yaş Kulüplerarası Uzun Kulvar Şampiyonası, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşiyor.

10 yıl gibi uzun bir sürenin ardından düzenlenecek ilk 50 metrelik kulvar yarışı, yüzme sporunda yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu anlamlı organizasyon, yalnızca sporcuların ve kulüplerin kıyasıya rekabet edeceği bir müsabaka değil; aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ta yüzme altyapısının yeniden inşası ve geliştirilmesine yönelik vizyoner bir adım olarak değerlendiriliyor.

YÜZÜCÜLER OLİMPİK HAVUZDA BULUŞUYOR

Yarışlar, 18 Temmuz Cuma günü saat 18.30’da başlayacak. 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde ise sabah seansları 09.30’da başlayacak. Sporcular bireysel ve kulüp düzeyinde performans sergilerken, hem antrenörler hem de yüzme camiası bu önemli geri dönüşün heyecanını yaşayacak.

FEDERASYON: “YÜZME SPORUNU GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, yarışlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Uzun bir aradan sonra olimpik ölçülerde bir havuzda yarış düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyon, sporcularımızın gelişimini desteklemek ve kulüpler arasında sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak açısından büyük önem taşıyor. Spora ve gençlerimize verdikleri destekten dolayı Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ederiz. Federasyon olarak, altyapı çalışmalarımızı ve uluslararası standartlara uygun yarış ortamları oluşturma çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

YARIŞLAR YENİ YÜZME VİZYONUNUN BİR PARÇASI

2024 itibarıyla yeni bir yapılandırma sürecini başlatan Federasyon, sporcu gelişimini merkeze alan, ulusal takıma doğrudan katkı sağlayan ve uluslararası standartlarla uyumlu bir yarışma sistemi oluşturma hedefiyle ilerliyor. Bu vizyonun bir parçası olan uzun kulvar yarışları, yalnızca bugünün değil, geleceğin şampiyonlarını da yetiştirecek.

Federasyon yönetimi, bu organizasyonun yalnızca bir yarışma değil; sporcuların hayallerini, ailelerin desteğini, antrenörlerin emeğini ve kulüplerin inancını bir araya getiren güçlü bir buluşma olduğunun altını çizdi. Tüm paydaşların katkısıyla yüzme sporunun ülke genelinde daha da gelişmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

GENÇ SPORCULAR İÇİN EŞSİZ BİR DENEYİM

Katılımcı kulüpler, bu yarışlara uzun süredir hazırlanıyor. Özellikle olimpik havuz deneyimi az olan genç yüzücüler için bu organizasyon, hem önemli bir öğrenme süreci hem de büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Performans, cesaret ve takım ruhunun ön planda olacağı bu şampiyona, geleceğin sporcuları için önemli bir basamak niteliği taşıyor.