Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgasına bağlı olarak yarından itibaren pazartesi gününe kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin 9 ile 11 derece üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan duyuruda hava sıcaklığının yarın saat 12.00’den pazartesi gece 23.59’a kadar, iç kesimlerde 28-31 derece ve sahillerde ise 24 – 27 derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Salı gününden itibaren ise havanın mevsim normalleri civarında, 19 – 22 derecede dolaylarında seyretmesi bekleniyor.