Ramazan için geri sayım

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak, 20 Nisan tarihinde de sona erecek

Rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan Ayı adım adım yaklaşırken bir ay boyunca oruç tutacak olan müminler ilk oruç tarihini araştırıyor. Bu yıl Ramazan ayının ilk iftarı mart ayında yapılacak, nisan ayında Ramazan ayı sona erecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başlayacak. 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.



