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Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı

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Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı

Merit International Hotels & Resorts bünyesinde 22’inci, Merit Lefkoşa Hotel’de ise 13’üncü hizmet yılını doldurarak emekli olan Merit Lefkoşa Hotel Teknik müdür yardımcısı Ahmet Köse’ye bir veda yemeği düzenlendi.
Merit Lefkoşa Hotel yöneticileri ve teknik servis personelinin katıldığı veda yemeğinde, Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, birlikte çalışmış oldukları yıllar boyunca verdiği özverili çalışmaları, dürüstlüğü, beyefendi kişiliği ve çok değerli emekleri için Ahmet Köse’ye teşekkür ederek, emeklilik yılları içerisinde ailesi ve sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.
Duygulu anlar yaşanan yemekte; Ahmet Köse “ Merit Lefkoşa çatısı altında her zaman aile sıcaklığı ile çalıştım. Bu süreçte çocuklarımı okuttum evlendirdim. Şimdi memleketime dönüyorum. Başta Net Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Besim Tibuk’a ve Genel Müdürümüz Mine Gürses’e bizlere böyle güzel ve değerli bir çalışma ortamı imkanı sundukları için çok teşekkür ediyorum dedi. “
Aynı zamanda doğum günü olan Ahmet Köse ‘nin doğum günü pastası kesilirken, teşekkür plaketi ve anı hediyeleri takdim edildi.

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Etiketler; #Merit Lefkoşa Hotel #Mine Gürses
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