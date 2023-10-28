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Kaya Palazzo mutfağında 100. yıl renkliliği

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Kaya Palazzo mutfağında 100. yıl renkliliği
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı Türkiye'de olduğu gibi ülkemizde de coşkuyla kutlanıyor.

Ülkemizin büyük otellerinden biri olan Kaya Palazzo Otel Cumhuriyetin 100.yılına özel programına mutfağını da ekleyerek müşterilerine 100. yıl coşkuusunu tatlılarıyla yansıttı.

Kaya Palazzo Otel şeflerinin yaptığı rengarenk tatlılarda 100. yıl vurgusu yapılırken, Türk bayrağı motifli, ay yıldızlı tatlılar ve askeri araçlar otel müşterilerinin ilgi oldağı oldu.

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