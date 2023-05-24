Bakıcı aramaya son

Beyitler’den yeni hizmet

Ülkenin başarılı girişimcilerinden Yiğit Beyitler, ülkede birçok kişinin ihtiyaç duyduğu bir eksikliği gidermek için adım attı.Beyitler’in hayata geçirdiği Bürokrat Enterprises ile ülke içindesaat 08.00-17.00 saatleri arasında güvenilir şekilde “oyun ablası, “çocuk bakıcısı”, “hasta refakatçı”, “hasta bakımı” gibi hizmetler verilecek.Lefkoşa Polis Müdürlüğü karşısında hizmete vermeye başlayan Bürokrat Enterprises’in ilk günlerden yoğun ilgi görmeye başladığı öğrenildi.