Bakıcı aramaya son

Beyitler’den yeni hizmet
Ülkenin başarılı girişimcilerinden Yiğit Beyitler, ülkede birçok kişinin ihtiyaç duyduğu bir eksikliği gidermek için adım attı.
Beyitler’in hayata geçirdiği Bürokrat Enterprises ile ülke içinde
saat 08.00-17.00 saatleri arasında güvenilir şekilde “oyun ablası, “çocuk bakıcısı”, “hasta refakatçı”, “hasta bakımı” gibi hizmetler verilecek.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü karşısında hizmete vermeye başlayan Bürokrat Enterprises’in ilk günlerden yoğun ilgi görmeye başladığı öğrenildi.