Yelkenler Carettalar için açıldı

Kıbrıs Türk Yelken Motor ve Kürek Federasyonu’nun bu yıl 16.sını düzenlediği Karpaz Caretta Caretta Yat Rallisi, Federasyon’a bağlı Kulüp ve üyelerinin yoğun katılımı ile Girne-Karpaz Burnu arasında yapıldı

Kıbrıs Türk Yelken Motor ve Kürek Federasyonu’nun ülkemizdeki CarettaCaretta Kaplumbağalarını koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 16.sını düzenlediği KarpazCarettaCaretta Yat Rallisi bu yıl da deniz sevdalısı denizcilerin katılımı ile gerçekleşti.

Federasyon’a bağlı Kulüp ve üyelerinin yoğun katılımı ile Girne’den başlayan Ralli’de, Yelkenli ve Motoryat’lardan oluşan filonun kaptan ve mürettebatları Karpaz burnunu selamlayıp, ülkemizin güney sahillerine kadar giderek özellikle CarettaCaretta’lar ve ülkemizdeki diğer deniz yaban hayatının korunması için farkındalık yaratmayı amaçladılar.

Ralli’yeevsahipliği yapan KarpazGate Marina’da SPOT-Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti yetkililerinden Damla Beton denizcilerle biraraya gelerek denizlerimizdeki yaban hayatının korunması, denizcilerden beklentiler konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Federasyon Başkanı Mehmet Havalı konuya ilişkin açıklamasında; Ülkemiz coğrafyasının başta Caretta türü kaplumbağalar olmak üzere birçok deniz canlısına ev sahipilği yaptığını, turizm ekonomisini de bire bir destekleyen bu eko-sistemi korumak için çevre bilinci ve deniz temizliğinin çok büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı. Havalı, ülke ve gelecek nesillere birşey bırakmak adına kalbi çarpan her bireyin bu konuda gönüllü çalışması gerektiğini, Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’ne çalışmalarında destek olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi. LHA



