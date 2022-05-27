U19 Badminton Milli Takımından ilk iki günde 9 galibiyet

Türkiye’de Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen U19 Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan 19 yaş altı Milli Takımımız ilk 2 günde 9 galibiyet almayı başardı.

Tek Erkekler kategorisinde mücadele eden Hazan Ali Akhisar ön elemenin ardından 1.turu da geçmeyi başardı ve ilk gün iki galibiyet aldı. Yine tek erkekler kategorisinde ilk gün Salih Doğu Öztürk galip gelerek 2.Tura yükselirken, ikinci günkü maçını alarak da 3. Tura yükselme başarısı gösterdi.

Tek Kadınlar Kategorisinde ise Belin Teksan tur atlarken, Nehir Arslan iki tur geçmeyi başaran diğer bir sporcumuz oldu. Turnuvanın ikinci gününde çift erkekler kategorisinde Hazan Ali Akhisar ve BerksanAsşehidoğlu galip gelerek 2. Tura çıkarken karışık çiftler kategorisinde Nehir Deniz ve Salih Öztürk de maçlarını kazanarak 2. Tura yükselme başarısı gösterdiler.

