banner762
banner815
Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar
Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar
74 0
Koopspor 2'de 2 yaptı
Koopspor 2'de 2 yaptı
13 0
 
Patateste rekolte, beklentiyi karşılamıyor
Patateste rekolte, beklentiyi karşılamıyor
35 0
Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
Voleybolda DAÜ çifte şampiyon
13 0
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
26 0
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
34 0
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
95 0
banner797
banner794

U19 Badminton Milli Takımından ilk iki günde 9 galibiyet

banner476

banner825
U19 Badminton Milli Takımından ilk iki günde 9 galibiyet
Türkiye’de Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen U19 Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan 19 yaş altı Milli Takımımız ilk 2 günde 9 galibiyet almayı başardı.
Tek Erkekler kategorisinde mücadele eden Hazan Ali Akhisar ön elemenin ardından 1.turu da geçmeyi başardı ve ilk gün iki galibiyet aldı. Yine tek erkekler kategorisinde ilk gün Salih Doğu Öztürk galip gelerek 2.Tura yükselirken, ikinci günkü maçını alarak da 3. Tura yükselme başarısı gösterdi.
Tek Kadınlar Kategorisinde ise Belin Teksan tur atlarken, Nehir Arslan iki tur geçmeyi başaran diğer bir sporcumuz oldu. Turnuvanın ikinci gününde çift erkekler kategorisinde Hazan Ali Akhisar ve BerksanAsşehidoğlu galip gelerek 2. Tura çıkarken karışık çiftler kategorisinde Nehir Deniz ve Salih Öztürk de maçlarını kazanarak 2. Tura yükselme başarısı gösterdiler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.