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Taekwondo’da Zafer Kupası heyecanı

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Taekwondo’da Zafer Kupası heyecanı
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Kupası önceki gün gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalara tüm bölge takımlarından sporcular katıldı.
Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu başkanlığında, Ceyda Uçaner ve federasyon hakemlerinin yönettiği müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.
 
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Zeynep Keskin
2.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan                
3.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram 
4.Katagori: 1. Melek Ünver                      
5.Kategori: 1. Spellana Gankama   
6.Kategori: 1. Miray Mafratoğlu    
7.Kategori: 1. Anelia Belen
8.Kategori: 1. Emine Şahin
 
ERKEKLER  SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Serdar Çakır    ,
2.Katagori: 1. Reza Golmohammadzade
3.Katagori: 1. Öskay Ramiz
4.Katagori: 1. Mustafa Zana Bayram       
5.Katagori: 1. Ali Efe Günay 
6.Katagori: 1. Yağız Arkın Akalın
7.Katagori: 1. Karan Arkın Akalın
 
 
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