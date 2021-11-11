Taekwondo’da Cumhuriyet için yarışacaklar

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu KKTC’nin 38. Kuruluş etkinlikleri çerçevesinde etkinlik düzenledi.
Girne Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilecek zor hareketler müsabakaları 14 Kasım Pazar günü saat 10:00’da başlayacak.Müsabakalara lisansları 2021 yılı vizeli sporcular katılacak.Müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.
Öte yandan Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından 28 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3 uluslararası müsabakada gönüllü görev yapanlara teşekkür belgeleri 16 Kasım Salı akşamı verilecek.Kaçgar Court Hotel’de yapılacak törende gönüllü olarak görev yapanlar belgelerini yetkililerden alacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.