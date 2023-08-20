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Taekwondo Ligi’nde 5. Hafta tamamlandı

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Taekwondo Ligi’nde 5. Hafta tamamlandı
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo Ligi’nin 5. Hafta müsabakaları dün (Cumartesi) yapıldı.
10 Takımlı Taekwondo Ligi’nin 3. Hafta maçları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.ZaferGökbilen,Federasyon,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları Master Öykü Ergin, federasyon kokartlı hakemlerimiz Serdar Çakır, Cansu Keskin, Ana Tüysüz, ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.
 
Yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
TOL -Güzelyurt  TİK  1-0
DTB – Gazi Mağusa BölgeTakımı  2-1
LEFkoşaTİK - Girne TİK 1-3
Gazi Mağusa TİK -Lefkoşa Bölge Takımı 2-1
GHE -Girne Bölge Takımı      1-2
 
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