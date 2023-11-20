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President’s Putter Golf Turnuvası Şampiyon’u Jean Pierre Mainardi

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President’s Putter Golf Turnuvası Şampiyon’u Jean Pierre Mainardi
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası’nda bugün gerçekleşen ve sezonun önemli turnuvalarından biri olan Presindent’sPutter Golf Turnuvası’nı 67 Net Skor ile Jean Pierre Mainardi kazandı. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 68 Net ile ikinciliği RainerLehmann alırken 69 Net ile Mike Burgess üçüncü oldu. 
CMC Golf Kulübü’ne geçmişte çok büyük hizmetleri olmuş olan ve geçtiğimiz yıllarda yaşama veda eden Onursal Başkan Steve Brady anısına gerçekleştirilen turnuvanın yeni dönemde organizatörlüğünü ve sponsoru yapan, Golf Federasyon’u ve CMC Golf Kulübü Onursal Başkan’ı Dr. Hasan Öztoprak, turnuva sonrası kazananlara ödül ve kupalarını takdim etti.
 
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