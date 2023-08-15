Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası için takımlar belirlendi

KTSYD tarafından her yıl organize edilen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası 4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşecek. Dün tamamlanan kayıtların ardından turnuvaya 4 takım müracaat etti.
Kıbrıs Gazetesi, Tribün Kıbrıs, Gelengül Prodouction, Foto Evliya-Objektif takımları olmak üzere 4 takım turnuvada mücadele edecek.
Turnuvanın yeri ve programı hakkında detaylar ileriki günlerde açıklanacak.
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