Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası için takımlar belirlendi

KTSYD tarafından her yıl organize edilen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası 4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşecek. Dün tamamlanan kayıtların ardından turnuvaya 4 takım müracaat etti.

Kıbrıs Gazetesi, Tribün Kıbrıs, Gelengül Prodouction, Foto Evliya-Objektif takımları olmak üzere 4 takım turnuvada mücadele edecek.

Turnuvanın yeri ve programı hakkında detaylar ileriki günlerde açıklanacak.

