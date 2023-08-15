banner913
banner932
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
27 0
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
48 0
 
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
15 0
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
29 0
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
59 0
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
20 0
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
21 0
banner964

Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası için takımlar belirlendi

banner476

banner825
Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası için takımlar belirlendi
banner971
KTSYD tarafından her yıl organize edilen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası 4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşecek. Dün tamamlanan kayıtların ardından turnuvaya 4 takım müracaat etti.
Kıbrıs Gazetesi, Tribün Kıbrıs, Gelengül Prodouction, Foto Evliya-Objektif takımları olmak üzere 4 takım turnuvada mücadele edecek.
Turnuvanın yeri ve programı hakkında detaylar ileriki günlerde açıklanacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.